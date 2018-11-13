Блогеры отреагировали на слова депутата о мате в рэпе

В Сети прокомментировали заявление зампреда комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко о том, что первоначально мат, который используют рэперы, был «страшными проклятьями», но со временем смысл этих слов утратился.

«Если бы Елена Драпеко получила хоть сколько-нибудь основательное образование, то она узнала бы о том, что всякий раз говоря о новогодней елочке она близка к пенису, ведь «хвоя» у древних была однокорневой страшно сказать с чем», – заявил в Telegram главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко.

По его словам, рэперы начала XXI века подобны плеяде поэтов начала XX, он назвал их «бунтарями, не принятыми архаичной верхушкой». Журналист предсказал, что через сто лет про русских рэперов напишут в учебниках – «Серебряный век русского рэпа».

«Нет, не стариков, хотя упрощенцы в массе старики. Упрощенцы пытаются упростить экономическую систему страны, упростить и унифицировать эстетическую картину и социальную ткань общества. Это для контроля и понятности. Я замахнулся на это обобщение в связи с борьбой с рэперами, но дело не только в рэперах. А дело в том, что мозг устаревших посредственностей, стремящихся к упрощению, не успевает за нарастающим количеством значимых различий в 21 веке», – добавил журналист.

«Государство начало войну с рэпом. Ну наконец-то!», – написал блогер Максим Кононенко в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Драпеко в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что мат – неотъемлемая часть языка:

«Я согласна с тем, что мат – это неотъемлемая часть языка. А вот культуры – нет. Когда-то древние славяне, которые эти смыслы склеили, знали эти смыслы, а сейчас они утрачены. У каждого выражения есть свои смыслы. Это проклятья, причем проклятья страшные. Когда мы их распространяем, это на уровне нейролингвистики воздействует на сознание тех, кто это слышит. Поэтому они и были запрещены в домах, в церкви. Прежде, чем рот открывать, рэпер должен подумать, к чему он призывает и что произойдет».

Ранее сообщалось, что рэпера Хаски обвинили по трем административным статьям. Рэпер сообщил, что, в его песнях также якобы нашли признаки оскорбления чувств верующих, пропаганды нацизма и полового разврата.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить деятельность российского рэпера Элджея.