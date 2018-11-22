Найдены следы уничтоженной метеоритом цивилизации

В ходе раскопок на территории Иордании археологи обнаружили следы древних поселений, внезапно опустевших в конце бронзового века.

Ученые из Юго-западного университета Святой Троицы в Альбукерке (США) выяснили, что к северу от Мертвого моря некогда находились 120 небольших сельскохозяйственных поселений, в которых проживало 40 – 65 тыс. человек, сообщает издание Science News.

Однако 3,7 тыс. лет назад цивилизация, существовавшая 2,5 тысячелетия, исчезла.

Ученые провели радиоуглеродное исследование и выяснили, что около 3,7 тыс. лет назад на этой территории стены многих строений, сделанные из глинистого кирпича, внезапно разрушились. А кусочки керамики превратились в стекло.

Это стало результатом воздействия чрезвычайно высоких температур.

По мнению ученых, причиной катастрофы стал взорвавшийся в атмосфере метеорит. Мощный взрыв разрушил все на территории в 25 километров.

После этого люди не возвращались в этот регион в течение 600-700 лет.