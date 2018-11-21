Шаманов раскритиковал сериал про афганцев и предложил альтернативу

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов раскритиковал сериал «Ненастье», посвященный воинам-афганцам, и заявил, что нужно снять честный фильм об этих героях.

«В планах – а эти планы утверждены председателем Государственной думы – снятие полнометражного фильма в пику вот этому «Ненастью», – сказал депутат на парламентских слушаниях, посвященных 30-летию вывода войск из Афганистана, передает «Интерфакс».

Шаманов заявил, что для новой картины используют истории реальных героев.

Ранее председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков удивился тому, что в «Ненастье» использовали музыку, написанную к его фильму 1991 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили осуждение ввода войск в Афганистан Съездом народных депутатов СССР исторически несправедливым.