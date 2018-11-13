Госдуме предложат оправдать ввод советских войск в Афганистан

Осуждение в 1989 году Съездом народных депутатов СССР решения о вводе войск в Афганистан было исторически несправедливым, говорится в проекте заявления Госдумы, который планируется принять 15 февраля в связи с 30-летием со дня вывода контингента из Афганистана.

«В этот день Государственная дума считает необходимым признать не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, выраженное в постановлении Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года», – передает ТАСС со ссылкой на копию проекта.

Документ предназначен для переоценки политического участия советских войск в Афганистане, он был одобрен на парламентских слушаниях на Охотном Ряду.

«Необходимо исходить из того, что решение о вводе ограниченного контингента советских войск в Афганистан принималось в декабре 1979 года согласно Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Советским Союзом и Демократической Республикой Афганистан с учетом неоднократно поступивших просьб афганского руководства о прямом советском вмешательстве в конфликт», – гласит проект.

Также разработчики заявления уточняют, что трагические события в Афганистане стоит рассматривать, основываясь на «соображениях политической беспристрастности и исторической правды».

В июле 2018 года Афганистан попросил извинений от российского правительства за ввод советских войск.