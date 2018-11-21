В честь Егора Летова назвали жука

Ярославский ученый Алексей Сажнев назвал открытый им вид жука-пилоуса Augyles letovi в честь лидера «Гражданской обороны» Егора Летова.

«Нашелся жук в старой коллекции, которая попала мне в руки от умершего коллеги, который, как и я, занимался семейством Heteroceridae, или пилоусами. В коллекции были отдельные сборы из европейской части России и из-за границы. Я стал обрабатывать сборы, поднимать литературу, советоваться с коллегами, и мы решили, что обнаружен новый вид жука», – рассказал Сажнев, передает РИА «Новости».

Он добавил, что название можно перевести как «пилоус Летова».

Ученый пояснил, что творчество Егора Летова сильно повлияло на него, поэтому он решил дать такое название жуку.

«С историей про аэропорт это никак не связано, описание (нового вида) было до истории с конкурсом , просто так получилось», -подчеркнул Сажнев.

Статья ученого с описанием и этимологией жука опубликовали в научном журнале. По словам Сажнева, этого достаточно для признания нового вида.

«Семейством Heteroceridae занимаются всего порядка трех-четырех человек, поэтому группа достаточно не изучена. Плюс сам жук из Вьетнама, из Юго-Восточной Азии, а это достаточно сложный регион, откуда тоже мало что известно. Поэтому открытие мое не сказать, что уникальное, в этом ничего особенного нет», – добавил исследователь.

Сажнев является старшим научным сотрудником Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина Российской академии наук, расположенного в поселке Борок Ярославской области.

Ранее активисты создали петицию с просьбой включить Летова в шорт-лист выбора имени для названия аэропорта в Омске. В голосовании этот вариант занял второе место, однако был исключен из финального этапа организаторами.

Министр культуры России Владимир Мединский, комментируя это предложение активистов, назвал слушателей «Гражданской обороны» маргиналами.