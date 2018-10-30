Соловьев предложил «включить голову» инициаторам налога на колбасу

Журналист Владимир Соловьев раскритиковал предложение экспертного совета при правительстве ввести акцизы на продукты переработки красного мяса. Он предложил экспертам «включить голову» и понять, к каким социальным последствиям это может привести.

«Немцы, чехи, венгры, у которых потребление сосисок, рулек и колбасок зашкаливает – они прямо умирают на каждом шагу», – ехидно прокомментировал Владимир Соловьев идею акцизов на колбасные изделия в Twitter.

«Что у этого человека в голове? Почему она пытается бороться с этим повышением цены? Она, наверное, нагляделась в Африке... Там крайне низкое потребление колбасы! Не правда ли, продолжительность жизни в Африке для нас является примером? В Африке смертность ого-го какая, а колбасы не едят. Значит есть и другие факторы», – уточнил Соловьев.

«Когда эти люди открывают рот, они понимают, к каким социальным последствиям это приводит? Они хоть на секунду в свой мозг вносят хоть какие-нибудь поправки на реалии жизни? Перед тем, как что-то выходит из вашего общественного совета, вы голову включаете или нет?», – спрашивает телеведущий.

Ранее он назвал «голосом разума» заявление Минсельхоза: в ведомстве заявили, что считают идею введения акциза на переработанные мясопродукты нецелесообразной и непроработанной.

Напомним, в экспертном совете при правительстве сообщили, что стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30% из-за акциза на продукты переработки красного мяса. Блогеры обсудили «налог на колбасу».