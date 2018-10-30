В Германии объяснили причину «безудержного пьянства» русских туристов в Турции

Турция – самая популярная страна у русских путешественников, которые запоминаются отпускникам других стран своим безудержным пьянством, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Издание рассказывает о пьяных русских туристах в одном из отелей Алании, где «царит безудержное и даже агрессивное пьянство», приводит текст статьи издания «ИноСМИ».

«Одни посетители горланят русские патриотические песни, другие возбужденно и громко спорят друг с другом или с персоналом, если тот просит их вести себя тише. А некоторые – их меньшинство – уже впали в бессознательное состояние и спят, развалившись в креслах и на диванах. Кажется, что кто-то специально составил эту группу людей, чтобы подтвердить все стереотипы о русских отпускниках», – пишет автор статьи Андре Баллин.

Он отметил, что приехал в отель с русской туристической группой, в которой четыре семьи – и все они «в шоке от увиденного в отеле». Автор сообщил, что их привезли в другой отель, так как зарезервированный ими пятизвездочный отель Longbeach «якобы переполнен».

Запасной отель, куда их отправили, уже закрылся на зиму, но его открыли вновь в связи с наплывом туристов.

«Переселение из отеля Longbeach затронуло практически только русских, в то время как для гостей из других стран номера находились. Налицо явная дискриминация русских, объявленных государством «лучшими друзьями» и самой многочисленной группой туристов в Турции», – пишет автор.

При этом он указывает на слова арендатора турецкой сауны, который «жаловался на отсутствие у русских воспитания», которые «воруют у него полотенца и другие предметы повседневного пользования».

«Если принять во внимание все эти обстоятельства, то постепенно становится ясно, почему многие русские заливают свое разочарование алкоголем», – пишет издание.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в этом сезоне был побит рекорд по количеству российских туристов на турецких курортах.

Перед этим российские туристы назвали недостатки турецких отелей.