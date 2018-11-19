Эрдоган заявил о новом рекорде по числу российских туристов в Турции

Более 5,1 млн туристов из России приехали за девять месяцев 2018 года в Турцию, это новый рекорд, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Между тем, россиян предупредили о росте цен на отдых в Турции в 2019 году на 15-20%. Причиной называется повышение спроса на это направление.

О большом спросе на турецкое направление в этом сезоне среди россиян сообщалось еще в июле.