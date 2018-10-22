Россиян предупредили о резком росте цен на отдых в Турции

Коммерческий директор компании Coral Travel Эрджюмент Юналан заявил, что цены на отдых в Турции в 2019 году вырастут на 15-20% из-за повышения спроса.

«Мы ожидаем рост цен до 10-15% на следующий год. Хочу напомнить, что до кризиса 2015 года цены были выше, чем сейчас, хотя они и выросли в 2018 году на 15-30% по сравнению с докризисным периодом», – сказал Юналан, передает «Интерфакс».

По его словам, у турецких гостиниц в 2018 году была высокая загрузка, которую обеспечили и российские туристы, и зарубежные туристы. «Поэтому отели хотят, чтобы и финансовые результаты стали лучше», – пояснил он.

Юналан отметил, что туристы могут воспользоваться акциями с ранним бронированием туров, которые закончатся весной. «По этим акциям можно купить отдых значительно дешевле, в сезон таких цен уже не будет», – подчеркнул эксперт.

Ранее советник по транспорту главы Ростуризма Дмитрий Горин заявлял, что количество чартерных авиарейсов из России на зарубежные курорты будет сокращено на 10-20% от планов из-за отсутствия роста продаж.