Разработан концепт первого российского высокоскоростного поезда

«Российские железные дороги» подготовили концепт первого российского высокоскоростного поезда и представят его на выставке «Транспорт России» 20-22 ноября в Гостином дворе, сообщили в дочерней компании РЖД «Скоростные магистрали».

Поезд планируют эксплуатировать на высокоскоростной магистрали Москва – Казань, строительство которой планируется начать в 2019 году. Для выбора производителя подвижного состава РЖД объявят открытый конкурс, передает ТАСС.

Перспективный двенадцативагонный электропоезд с распределенной тягой, состоящий из шести моторных и шести немоторных вагонов, предназначен для перевозки пассажиров с конструкционной скоростью 360 км/час (демонстрационная скорость – 400 км/час), в то время как конструкционная скорость поездов «Сапсан» составляет 250 км/час.

Конструкция электропоезда предусматривает эксплуатацию при температуре от минус 50 до плюс 40 градусов по Цельсию. Компоновка пассажирских салонов электропоездов выполнена четырехклассной: один вагон первого класса, один вагон бизнес-класса, один вагон-бистро, четыре вагона экономического класса и пять вагонов туристического класса. Всего в поезде будет 682 места плюс 40 мест в вагоне-бистро. При этом в каждом из пяти вагонов туристического класса разместят 85 пассажирских мест по системе «3+2» с возможностью разворота кресел по направлению движения. Кроме того, кресла в вагонах первого класса полностью раскладываются в лежачее положение, а в остальных классах – откидываются под разным углом.

Протяженность ВСМ Москва – Казань, строительство которой обойдется в 1,7 трлн рублей, составит около 790 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа вместо нынешних 14 часов. Строительство планируется начать в четвертом квартале 2018 года и закончить в 2024-м.