«Победу» решили проверить из-за рейсов в Грузию

Минтранс собирается поручить Росавиации провести проверку авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») в связи с продажей билетов на рейсы в Тбилиси до получения разрешений авиавластей.

«Минтранс планирует дать поручение Росавиации провести внеплановую проверку авиакомпании «Победа» на предмет соответствия лицензионным требованиям с целью предотвращения нарушений прав пассажиров, которые допустила «Победа», заведомо продавая билеты на непредусмотренные международными соглашениями рейсы», – цитирует ТАСС представителя Минтранса.

Напомним, 26 октября лоукостер был вынужден отменить рейсы в Тбилиси, в связи с отказом в выдаче разрешений на полеты. На рейсы было забронировано более 17 тыс. билетов.

В среду авиакомпания «Победа» получила разрешение от грузинских властей на полеты.