«Победа» получила разрешение на полеты в Грузию

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», получила разрешение от грузинских властей на полеты, лоукостер рассчитывает выполнить все рейсы из российских городов, запланированные со второго ноября 2018 года.

«Авиавласти Грузии выдали разрешение на полеты по всем маршрутам, на которых «Победа» является назначенным авиаперевозчиком от имени Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте компании.

Лоукостер намерен провести в полном объеме все рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Казани, Перми и Екатеринбурга.

Время вылета рейсов в грузинскую столицу скорректирована и информация об этом направляется каждому пассажиру в индивидуальном порядке, говорится в сообщении «Победы».

26 октября лоукостер был вынужден отменить рейсы в Тбилиси, на них было забронировано более 17 тыс. билетов.

Агентство гражданской авиации Грузии поясняло о причинах невыдачи разрешения российской авиакомпании разрешения на полеты.