Омбудсмен рассказал о странном способе кормежки заключенных в Угличе

Заключенных в штрафном изоляторе города Углич кормили с деревянной «лопаты», заявил уполномоченный по правам человека Ярославской области Сергей Бабуркин.

«Они сделали типа поднос из дерева – деревянная площадочка с ручкой, и на этот поднос ставилась посуда. И это все подавалось осужденным штрафного изолятора через три двери. Я спрашивал сотрудников, с какой целью это делалось, они пояснили – для пресечения возможности передачи запрещенных предметов и обеспечения безопасности при этом процессе», – пояснил Бабуркин, передает РИА «Новости».

В октябре фонд «Общественный вердикт» сообщил, что один из осужденных этого лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №9 в Угличе начал протестовать против «унизительного обращения» с заключенными.

Персонал учреждения якобы заставлял брать заключенных миски с едой с лопаты. Позднее стало известно, что протестовавший сидит в штрафном изоляторе и регулярно получает питание.

Бабуркин отметил, что пищу заключенным в штрафном изоляторе подносят другие заключенные.

Уполномоченный добавил, что сотрудники колонии не подозревали о возможной негативной реакции осужденных. «Сейчас эта практика прекращена. Так называемая лопата ликвидирована, и тема эта закрыта, еда передается без этого устройства», – сказал Бабуркин.

В июле 2018 года в ярославской колонии от исполнения обязанностей отстранили 17 сотрудников после вскрывшейся информации об избиении заключенного.