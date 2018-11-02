Шойгу назвал сроки появления опытного образца топливозаправщика на базе Ил-76МД-90А

Опытный образец самолета-заправщика на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А будет создан в первом квартале 2019 года, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Государственные испытания опытного образца военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А завершаются. Опытный образец самолета-заправщика на его базе будет изготовлен в первом квартале 2019 года», – передает слова Шойгу ТАСС.

Он отметил, что самолет Ил-76М-90А создавался в целях увеличения массы перевозимых грузов и дальности транспортировки, что позволяет повысить боевые возможности фронтовой, специальной и дальней авиации.

Модификация Ил-76МД-90А оснащается новыми системами связи и обороны и новым пилотажно-навигационным комплексом. Самолет получит двигатели ПС-90А-76 с тягой до 14,5 тонны, позволяющие самолету поднимать до 60 тонн полезной нагрузки.

В августе Минобороны дало положительное предварительное заключение авиационному комплексу им. С.В. Ильюшина по результатам летных испытаний военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. В корпорации рассчитывают, что Ил-76МД-90А станет бестселлером рынка.