Власти Грузии отказались от идеи экспортировать марихуану

Правительство Грузии приняло решение отозвать из парламента законопроект, который разрешает производить марихуану в экспортных целях, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Об этом заявил в пятницу вице-премьер, министр внутренних дел Георгий Гахария после встречи с патриархом Грузии Ильей Вторым.

По его словам, это делается «с учетом общественных настроений».

ГПЦ и большая часть грузинского общества не одобряла планы правительства Грузии по марихуане. Ранее министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани заявлял, что производство на территории страны и последующий экспорт марихуаны в медицинских и косметических целях станет новой отраслью, которая принесет большие доходы и поможет победить бедность. Мачавариани сообщал, что грузинское правительство ожидает получить от экспорта марихуаны 1 млрд лари (около 400 млн долларов) в ближайшие два-три года.

Грузия легализовала употребление марихуаны, но выращивать и продавать ее категорически запрещается законом.

Намерение правительства культивировать марихуану, по мнению аналитиков, негативно сказалось на рейтинге правящей «Грузинской мечты».