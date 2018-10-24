Врач скорой рассказал, почему врачи ломали и будут ломать шлагбаумы

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2 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 14:42  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Владимир Путин озвучил послание России миру

Владимир Путин уверен в том, что великие цивилизации сумеют сохранить свою самобытностьФото: edu.bmstu.ru
Выступление Владимира Путина на юбилейном заседании Всемирного русского народного собора касалось не только русского, но и как раз «всемирного» – то есть того, какие ценности Россия отстаивает в процессе построения нового миропорядка. По сути, речь идет об идеологии цивилизационного разнообразия, пришедшей на смену коммунистическим идеям, которые продвигала во всем мире наша страна. Подробности...
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Нужен ли России «оборонительный пояс» против Украины и Грузии

Зенитно-ракетные комплексы С-400 в Крыму - часть реального южного оборонительного пояса РоссииФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Весьма нетривиальное заявление сделал высокопоставленный чиновник российского МИДа. В случае вступления Украины и Грузии в НАТО, России, по его словам, придется «выстраивать оборонительный пояс вблизи Сочи». Что означают эти загадочные с чисто военной точки зрения слова и нужен ли действительно подобный пояс России? Подробности...
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Могли ли саудовские «дипломаты-убийцы» добраться до Нью-Йорка

Сообщается, что Тала и Ротана Фареа незадолго до гибели просили убежища в СШАФото: NYPD
Вашингтон, как известно, весьма сдержанно отреагировал на убийство журналиста Хашогджи в Турции, но теперь заполучил и у себя дома похожий скандал. Гибель в США двух девушек – саудовских подданных – тоже напоминает жестокую казнь. В показаниях матери погибших также упоминаются люди из посольства королевства. Может быть, саудовские дипломаты работают ликвидаторами не только в Стамбуле, но и в Нью-Йорке? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Дедовщина в армии ничто по сравнению с бабовщиной

Виктория Федотова, журналист
По поводу изнасилованного дознавателя. Работала я с майором полиции в отставке. Такая не только могла остановить коня на скаку, а отгрызть ему голову, после чего эффективно его заменить. Но нужно было видеть, как она интриговала. Подробности...
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Смогут ли Трамп и Путин остановить Третью мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Чем бы не закончился сегодняшний кризис, в какие бы игры не играл Трамп, в мире действительно действуют силы, в планах которых мировая война является элементом стратегии. И влияние этих сил на Трампа достаточно велико. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Архангельский подрывник и люди со светлыми лицами

Екатерина Винокурова, журналист
За всеми вашими «он диссидент», «бедный мальчик» у меня читается ваше тайное желание, чтобы такое же случилось еще раз. Что, нет? Жалко бедных мальчиков? Так тогда и не одобряйте. Приведу даже запрещенный прием. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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          Врач скорой рассказал, почему врачи ломали и будут ломать шлагбаумы

             2 ноября 2018, 13:03
          Фото: кадр из видео
          Текст: Виктория Федотова

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          «Честно вам скажу: я тоже ломал шлагбаумы. Мы не можем въехать во двор, а у больного часто нет пульта, чтобы открыть шлагбаум. Любое повреждение машины скорой влечет ее отправку на ремонт. А работать тогда кому?» – заявил газете ВЗГЛЯД врач скорой помощи Михаил Коневский.

          На вопрос о том, что мешает машинам скорой помощи сносить шлагбаумы, как это, например, делают спасатели, врач отметил, что подобные действия вредят автомобилям:

          «Любое повреждение машины скорой влечет ее отправку на ремонт. И вот представьте, три–четыре машины будут отправлены в ремонт за одно дежурство. А работать кому? Тем, кто поставил шлагбаум? Ну, пусть они попробуют нас заменить, не думаю, что у них что-то получится», – предположил Коневский.

          «Его нельзя штрафовать, потому что он приехал на вызов, возможно, спасая чью-то жизнь, – заявил газете ВЗГЛЯД врач скорой помощи, комментируя последний инцидент с новосибирским коллегой, который был вынужден сломать шлагбаум, чтобы попасть к больному. – Я говорю возможно, потому что у нас огромное количество необоснованных вызовов, – посетовал при этом он. – Я не знаю, как это происходит на частных скорых Новосибирска, но наверняка и там это тоже может быть».

          «Представим, что вызов был срочный: что делать врачу, как попасть во двор? Как у нас любят говорить, брать всю аппаратуру и тащить ее на себе? Пусть те люди, которые так говорят, выйдут и помогут медику. Потому что помимо ящика ему могут понадобиться носилки, реанимационная аппаратура, баллоны с кислородом. Он не утащит это все на себе. Бригадам любой скорой должен быть обеспечен беспрепятственный въезд во двор», – подчеркнул врач.

          По его словам, жители, которые хотят устанавливать во дворе шлагбаум, в таком случае должны потратиться и на диспетчера, который будет смотреть, какая машина подъезжает, и при необходимости открывать. В этом же случае, по словам Коневского, решили сэкономить:

          «Честно вам скажу, я тоже ломал шлагбаумы, мы не можем въехать во двор, а у больного часто нет пульта, чтобы открыть шлагбаум. Деваться некуда, заколдованный круг. Кроме того нам мешают металлические столбы во дворах. То есть я почему-то должен помнить, что со стороны первого подъезда я могу заехать, а с десятого нет, потому что там стоят бетонные сваи или металлические столбы. Это все надо убирать, потому что мешает и полиции, и скорой, и пожарным», – заключил он.

          Врач скорой помощи отметил, что во дворах очень много легковых машин, которые тоже мешают: «Я понимаю, что ставить их некуда, люди стали жить хорошо, вот и покупают машины».

          Напомним, сломавшему шлагбаум врачу скорой предложили дать орден.

          Ранее в СМИ появилось видео, на котором врач частной скорой помощи руками поднимает стрелку шлагбаума на въезде во двор пациента, чтобы спецмашина могла проехать. После этого жильцы дома заявили, что шлагбаум сломан, ремонт они оценили в 2,5 тыс. рублей.


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