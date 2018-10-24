Врач скорой рассказал, почему врачи ломали и будут ломать шлагбаумы

«Честно вам скажу: я тоже ломал шлагбаумы. Мы не можем въехать во двор, а у больного часто нет пульта, чтобы открыть шлагбаум. Любое повреждение машины скорой влечет ее отправку на ремонт. А работать тогда кому?» – заявил газете ВЗГЛЯД врач скорой помощи Михаил Коневский.

На вопрос о том, что мешает машинам скорой помощи сносить шлагбаумы, как это, например, делают спасатели, врач отметил, что подобные действия вредят автомобилям:

«Любое повреждение машины скорой влечет ее отправку на ремонт. И вот представьте, три–четыре машины будут отправлены в ремонт за одно дежурство. А работать кому? Тем, кто поставил шлагбаум? Ну, пусть они попробуют нас заменить, не думаю, что у них что-то получится», – предположил Коневский.

«Его нельзя штрафовать, потому что он приехал на вызов, возможно, спасая чью-то жизнь, – заявил газете ВЗГЛЯД врач скорой помощи, комментируя последний инцидент с новосибирским коллегой, который был вынужден сломать шлагбаум, чтобы попасть к больному. – Я говорю возможно, потому что у нас огромное количество необоснованных вызовов, – посетовал при этом он. – Я не знаю, как это происходит на частных скорых Новосибирска, но наверняка и там это тоже может быть».

«Представим, что вызов был срочный: что делать врачу, как попасть во двор? Как у нас любят говорить, брать всю аппаратуру и тащить ее на себе? Пусть те люди, которые так говорят, выйдут и помогут медику. Потому что помимо ящика ему могут понадобиться носилки, реанимационная аппаратура, баллоны с кислородом. Он не утащит это все на себе. Бригадам любой скорой должен быть обеспечен беспрепятственный въезд во двор», – подчеркнул врач.

По его словам, жители, которые хотят устанавливать во дворе шлагбаум, в таком случае должны потратиться и на диспетчера, который будет смотреть, какая машина подъезжает, и при необходимости открывать. В этом же случае, по словам Коневского, решили сэкономить:

«Честно вам скажу, я тоже ломал шлагбаумы, мы не можем въехать во двор, а у больного часто нет пульта, чтобы открыть шлагбаум. Деваться некуда, заколдованный круг. Кроме того нам мешают металлические столбы во дворах. То есть я почему-то должен помнить, что со стороны первого подъезда я могу заехать, а с десятого нет, потому что там стоят бетонные сваи или металлические столбы. Это все надо убирать, потому что мешает и полиции, и скорой, и пожарным», – заключил он.

Врач скорой помощи отметил, что во дворах очень много легковых машин, которые тоже мешают: «Я понимаю, что ставить их некуда, люди стали жить хорошо, вот и покупают машины».

Напомним, сломавшему шлагбаум врачу скорой предложили дать орден.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором врач частной скорой помощи руками поднимает стрелку шлагбаума на въезде во двор пациента, чтобы спецмашина могла проехать. После этого жильцы дома заявили, что шлагбаум сломан, ремонт они оценили в 2,5 тыс. рублей.