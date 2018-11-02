Хуг назвал условие «прекращения страданий» жителей Донбасса

Бывший заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг сказал, когда перестанут страдать жители Донбасса; он посетовал на то, что Украина и провозглашенные ДНР и ЛНР «показывают друг на друга пальцем», обмениваясь обвинениями в невыполнении Минских соглашений, и заключил, что данный подход не работает.

«Чтобы прекратить насилие на линии столкновения, надо найти решение проблемы», – сказал Хуг в эфире телеканала NewsOne. «Если бы те, кто подписал соглашения, реагировали [на ежедневные отчеты о нарушениях, которые публикует миссия ОБСЕ], если бы они выполняли обещания, ситуация бы улучшилась, и люди по обе стороны не страдали бы от этого постоянного безумия», – приводит его слова РИА «Новости».

В середине октября Хуг заявлял, что военную сторону конфликта в Донбассе можно остановить за считанные часы.