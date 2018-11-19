Скворцова призвала различать врачебную ошибку и преступление

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что врачебная ошибка не может считаться уголовным преступлением.

«Врачебная ошибка – это добросовестное заблуждение врача, это не халатность, и это не какие-то злостные криминальные действия. Если мы посмотрим высказывания всех выдающихся врачей всех веков, и нашего века в том числе: нет таких врачей, которые бы не ошибались», – высказала свое мнение Скворцова.

Она пояснила, что в связи с индивидуальностью каждого пациента и каждой болезни диагноз поставить сложно и риск ошибки есть всегда, пишет «Интерфакс».

«Каждый больной индивидуален, как мир, как вселенная, и абсолютно стандартных признаков одного и того же заболевания не существует», – прокомментировала свою позицию глава Минздрава.

Напомним, в Калининграде арестовали и.о. главврача роддома, которая, как утверждалось, отказалась давать младенцу необходимый препарат. Предполагается, что это вызвало смерть новорожденного. Однако президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, который разобрался в ситуации, заявляет, что вины врача в происшествии не было.