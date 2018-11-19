«Единая Россия» выступила против трофейной охоты на краснокнижных животных

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что выступает против организации «VIP-охоты» на краснокнижных животных под прикрытием их защиты.

«Предложение (депутата Госдумы Владислава) Резника, который является членом «Клуба горных охотников», – это не что иное, как попытка узаконить собственное увлечение «VIP-охотой». Предложение убивать, чтобы профинансировать спасение животных – это какая-то «дичь», – передает слова Турчака «Интерфакс».

По его словам, «ЕР» поддерживает принципиальную позицию главы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова по этому вопросу, считая недопустимыми такие предложения.

Ранее СМИ сообщили, что министерство природных ресурсов и экологии рассматривает целесообразность трофейной охоты на животных, относящихся к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам.