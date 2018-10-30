Предложено легализовать трофейную охоту на краснокнижных животных

Министерство природных ресурсов и экологии рассматривает целесообразность трофейной охоты на животных, относящихся к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам, пишут российские СМИ.

Об идее введения в России «специальных программ», разрешающих трофейную охоту на краснокнижные виды животных, с тем чтобы охотники в дальнейшем финансировали охрану этих видов, газете «Коммерсант» сообщили в Минприроды. Соответствующее предложение депутат Госдумы Владислав Резник, являющийся членом «Клуба горных охотников», еще в августе направил заместителю министра Ивану Валентику, отмечает издание.

В своем запросе Резник отметил, что меры, направленные на сохранение редких видов животных, «в условиях жестких бюджетных ограничений не могут быть признаны достаточными», и сослался на мировую практику, при которой происходит изъятие для трофейной охоты отдельных особей, которые «представляют наименьшую ценность для популяции». Уточняется, что такая охота должна быть платной, а вырученные средства следует направлять на проведение исследований и охранных мероприятий в отношении исчезающих видов.

«Помимо прочего, господин Резник просит предоставить динамику численности алтайского горного барана, чукотской популяции якутского подвида снежного барана, амурского горала и путоранского подвида снежного барана с момента их занесения в Красную книгу», – пишет издание.

По информации «Коммерсанта», в 2016 году президент «Клуба горных охотников», в который входит Резник, Эдуард Бендерский направлял письмо Александру Хлопонину (на тот момент вице-премьер, курировал сферу природопользования) с просьбой выделить пять разрешений на добычу путоранского снежного барана. Клуб взамен предлагал профинансировать программы охраны этого подвида в размере 15 млн рублей. В 2017 году Росприроднадзор в выдаче разрешений на добычу путоранского снежного барана отказал.

В Минприроды подтвердили, что ограниченное рациональное использование редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира для получения средств для их сохранения – подход, который действительно применяется в некоторых странах. Там напомнили, что в России сейчас применяют другой подход, исключающий коммерческое использование краснокнижных животных. При этом в ведомстве признали недостаточным объем средств, выделяемых на охрану редких видов.

Добыча краснокнижных видов животных допускается только в исключительных целях – например, для охраны здоровья населения или устранения угрозы жизни человека.

В декабре 2017-го, в завершение Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в России, была утверждена новая редакция Красной книги, при этом из нее пропали несколько видов животных, находящихся, по мнению ученых, на грани вымирания.