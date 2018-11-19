Главный архитектор Москвы рассказал про «эффект Зарядья»

Во время фестиваля «Зодчество» главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что в других странах заинтересовались московским опытом благоустройства территории.

«Мы сегодня видим большой запрос и констатируем интерес к московскому опыту. Москва растет во всех рейтингах. Есть такая тема, как эффект Зарядья. Многие города к этому опыту присматриваются», – сообщил Кузнецов.

Главный архитектор рассказал, что этим опытом заинтересовались во Вьетнаме, Сербии, Праге, а также других странах, пишет «Интерфакс».

Ранее Кузнецов рассказывал, что в Зарядье «наблюдается небывалое количество случаев занятия людьми сексом в парке», что подтверждается большим количеством записей. Он считает, что это связано с ощущениями свободы, безопасности и комфорта, которые дает жителям города безопасная, комфортная среда.

Главный архитектор отмечал, что эта новость облетела весь мир и отразилась на имидже парка.