Новость о сексе в «Зарядье» отразилась на имидже парка

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что новость о популярности парка Зарядье в качестве места для занятий сексом сыграла на его имидж.

«Вопрос не в том, что у Москвы есть деньги и ей хорошо. Согласитесь, что та новость про секс в парке Зарядье никому ничего не стоила, но облетела весь мир», – сказал Кузнецов, передает РИА «Новости».

По его словам, вопрос денег не является ключевым. «То, что становится резонансным и звучит везде, делается либо за небольшие деньги, либо вообще не за деньги», – пояснил архитектор.

Ранее Кузнецов рассказывал, что в парке «Зарядье» зафиксировано множество случаев занятий сексом. По его мнению, это связано с тем, что люди чувствуют себя в парке «спокойно и безопасно».

В августе парк «Зарядье» вошел в число лучших мест в мире.