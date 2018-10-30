Волгоградская школьница попала в Книгу рекордов России за подтягивания

Школьница из города Волжский (Волгоградская область), 10-летняя Виктория Горбачева, подтянулась 31 раз за минуту, попав в Книгу рекордов России. Родители юной волжанки надеются, что она попадет в Книгу рекордов Гиннеса.

Девочку поздравили в понедельник на аппаратном совещании в администрации Волжского глава города Игорь Воронин, сообщает ИА «Высота 102».

Школьница получила сертификат Книги рекордов России с установленным рекордом в категории «Наибольшее количество подтягиваний на перекладине прямым хватом за 1 минуту (девочки, 10 лет)». Воронин вручил девочке благодарственное письмо администрации Волжского и подарок.

С пяти лет Вика занимается в городской спортивной школе Олимпийского резерва по спортивной гимнастике. Источник уточняет, что родители школьница подали заявку в Книгу рекордов Гиннеса на количество отжиманий от пола за 1 минуту и наибольшее количество спичаг (силовой выход в стойку на руках на бревне) за то же время.

Напомним, ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров похвалил пятилетнего чеченца Рахима Кураева, который отжался 4105 раз.