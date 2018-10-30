Абэ собрался приехать к Путину в январе

В январе глава японского правительства Синдзо Абэ посетит Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Шохин сообщил, что «в ближайшие полгода» состоится не менее трех встреч Путина и Абэ. В ноябре встреча пройдет в Буэнос-Айресе, в конце января – в Москве.

«И в рамках саммита G20 в Осаке, насколько я понимаю, планируется официальный визит (президента России)», – приводит слова Шохина ТАСС.

В Токио проходит 15-е заседание российско-японского и японско-российского комитетов по экономическому сотрудничеству. Заседание впервые за последние шесть лет проходит в Японии.

Глава японско-российского экономического комитета Кэйданрэн Тэруо Асада отметил, что в этом году отмечаются год России в Японии и год Японии в России.

На ваш взгляд В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова? Да, обязательства нужно выполнять

Нет, ни при каких условиях

Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

Да, но только при соответствующей компенсации

Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов



Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко выразил готовность «и впредь прилагать усилия для конкретизации и усовершенствования плана укрепления экономических связей между нашими странами», передает РИА «Новости».

Напомним, Абэ в ходе переговоров с Путиным пообещал не размещать военные базы США на южных Курилах в случае их передачи японской стороне