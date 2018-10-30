В Совфеде и Госдуме ответили напуганному «Северным потоком – 2» премьеру Польши

В российском парламенте прокомментировали заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Россия якобы нападет на Украину.

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич назвал слова премьера Польши провокацией и высказал мнение, что «русофобия становится государственной идеологией в Польше», при этом польские власти русофобию «целенаправленно насаждают».

Сенатор напомнил, что «для целой страны национализм – это путь в никуда, что многократно подтверждалось в истории», передает РИА «Новости».

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Варшаве уже «не знают, что придумать, лишь бы сорвать «Северный поток – 2». По его словам, «фантазии Варшавы не знают границ», а «реализма там днем с огнем не сыскать».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, комментируя слова Моравецкого: «Надо иметь очень неизощренную логику, чтобы выстраивать такие логические цепочки». Он пояснил, что строительство «Северного потока – 2» связано с «дополнительными возможностями по транспортировке газа» и с «получением дополнительных средств».

«Северный поток – 2» позволит и России, и ее партнерам снизить зависимость поставок газа от политической конъюнктуры в соседних странах, отметил Новиков.