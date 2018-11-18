Мэй не увидела альтернатив согласованному с ЕС плану по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, у согласованного с Евросоюзом плана Brexit по выходу Соединенного Королевства из состава ЕС якобы нет альтернатив.

По словам Мэй, «после двух лет напряженной работы», «после тысяч часов переговоров между Великобританией и ЕС», Лондону и Брюсселю удалось договориться о «подробных условиях» Brexit, а также о «широких условиях» будущих отношений, передает РИА «Новости».

«Мы сейчас приходим к тому, что, я твердо убеждена, является верной сделкой для Британии. (...) Мы достигли важного момента для нашей страны», – заявила Мэй.

При этом она выразила мнение, что если члены британского парламента откажутся от соглашения, они «просто вернут (страну) в исходную точку».

«Нет альтернативного плана. Нет иного подхода, что мы могли бы договориться с ЕС. Курс, который я установила, верный для страны и единственный, который будет работать», – заявила Мэй в своей статье для издания Sun.

В среду Мэй объявила, что правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Днем ранее стало известно, что Британия согласовала с ЕС условия Brexit на «техническом уровне».