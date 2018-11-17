В «дружбе» с США увидели тяжелые последствия для Украины

Так называемая дружба с Соединенными Штатами создаст только еще более тяжелую ситуацию на Украине, заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, комментируя обещание госсекретаря США Майка Помпео помочь Киеву в борьбе с «российской агрессией».

«Если считать другом того, кто все время провоцирует своего приятеля на необдуманные, неразумные и катастрофические для него действия, то США действительно большой друг», – сказал он RT, напомнив, что США уже «подружились» с Афганистаном, Ливией и Ираком.

«Украинскому руководству все же надо реально оценивать ту «помощь», которая на самом деле является провоцированием на безумные шаги», – посоветовал эксперт.

По его словам, Киев самостоятельно отказался от настоящего партнерства – с Россией, которая действительно была другом Украины и много лет создавала для этой страны серьезные экономические преференции, исчислявшиеся миллиардами долларов.

«Но они посчитали, что у этого друга можно будет продолжать брать помощь, называя его «агрессором» и «врагом», – заключил эксперт.

Напомним, Помпео пообещал министру иностранных дел Украины Павлу Климкину помощь в борьбе с «российской агрессией». Он также говорил, что американская администрация намерена следовать по пути ужесточения санкций в отношении России до полного выполнения Минских соглашений и «возвращения» Украине контроля над Крымом.