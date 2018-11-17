Госдеп увязал новые санкции против России с Крымом

Госсекретарь США Майк Помпео по завершении переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявил, что американская администрация намерена следовать по пути ужесточения санкций в отношении России до полного выполнения Минских соглашений и «возвращения» Украине контроль над Крымом.

«Мы продолжим навязывать последствия России, пока Москва не выполнит целиком Минские соглашения и не вернет Украине контроль над Крымом», – приводит ТАСС слова шефа американской дипломатии.

Накануне Помпео и Климкин встретились в рамках заседания комиссии на уровне министров иностранных дел.

Напомним, президент России Владимир Путин уже говорил, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно», а также разъяснял, почему «Крым наш», а Севастополь никогда не был украинским.