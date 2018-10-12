Путин объяснил, почему Севастополь никогда не был украинским

Взгляд
22 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 18:43  |  vz.ru
Разделы

Рублю предлагают повторить историю американского доллара

Российскому рублю предложили завоевать мир путем возврата к золотому стандартуФото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
России вместе с ЕАЭС стоит прекратить стесняться. Им надо создать свою Бреттон-Вудскую систему. Если рубль обеспечить золотом в это смутное время, то с ним станут считаться на мировой арене. Такое предложение сделал глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов. Стоит ли России рассмотреть такую возможность? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Трамп разрывает исторический договор между Россией и США

Договор больше не сможет сдерживать ракетные амбиции СШАФото: Barratts/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москве встретили вопросом в духе «вы что творите?». Решение Вашингтона выйти из договора по РСМД назвали «катастрофой» даже в Берлине. Зачем Белому дому понадобилось разрывать важнейшее соглашение с Россией именно сейчас? И можно ли ждать новой сделки, о которой упомянул Трамп?  Подробности...
Перейти а раздел…

Какими именами лучше всего наградить аэропорты России

Проект только начался, но уже понятно, что великих людей в России очень многоФото: Артем Геодакян/ТАСС
В понедельник стартовал второй этап проекта «Великие имена России», в рамках которого выбирают людей, чье имя достоин носить один из аэропортов России. Расширенные списки имен уже выбраны, осталось утвердить финальные варианты. Эксперты предположили, по какому принципу можно было бы делать такой отбор. Подробности...
Перейти а раздел…

Прибалты рвутся в Крым, несмотря на угрозу тюрьмы

Жители бывших советских прибалтийских республик тоже любят Крым, несмотря на санкцииФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Отдых в Крыму продолжает набирать популярность, и это затронуло даже некоторые страны Евросоюза. По крайней мере, в Прибалтике крайне активно борются с турфирмами, отправляющими желающих отдохнуть на российский курорт – в том числе с помощью уголовных дел. Однако в Крым тянутся не только прибалтийские туристы, но даже предприниматели. Подробности...
Перейти а раздел…

Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
Перейти а раздел…

Пять главных ошибок русских Украины

Юрий Ткачёв, журналист
Мы, живущие на Украине русские, много пишем о том, что не так у наших врагов, украинских националистов. Но при этом молчим о собственных ошибках. А мы их, безусловно, наделали. Подробности...

Покажите народу его героев

Эдуард Биров, журналист
По ТВ должны греметь имена тех, кто без оружия и почти без шансов на спасение встал на пути керченского убийцы, пожертвовав собой и выиграв секунды, которые для кого-то стали спасительными. Однако – не гремят. И вот почему. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Теперь у русских развязаны руки

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Американской делегации надо высказать всё, что мы думаем о «болтонианстве» — это обязательная часть «программы». Но в дальнейшем исходить из того, что на дворе 2018-й, а не 1987-й год. ДРСМД де-факто давно мертв. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как скромная девушка стала настоящим героем

    Обсуждение: 10 комментариев

    Какое российское оружие наиболее популярно за рубежом

    Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

    Обсуждение: 12 комментариев
      Перейти а раздел…

      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
      Подробности...

      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
      Подробности...

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • рай

        • ад

        • новое рождение

        • ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Военный эксперт объяснил, почему России не нужно право превентивного ядерного удара
          Путин объяснил, почему Севастополь никогда не был украинскимМИД России гневно высказался о «шантаже и подкупе» в македонском парламентеНа Украине собрались «переименовать» КрымПравозащитница страдает от матерных комментариев фанатов Оксимирона
          Путин подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции УкраиныСовбез России рассказал о встрече Патрушева с БолтономУкраинский футболист объяснил, зачем устроил провокацию в МосквеНовость о сексе в «Зарядье» отразилась на имидже парка
          Британия надеется, что Россия будет исполнять «ракетный договор»Посольство США раскрыло темы разговора Патрушева и БолтонаКиевляне перекрыли железную дорогуОбъяснены причины возможной остановки работы российских авиакомпаний

          Главная тема


          Зачем глава Владикавказа обидел Урал

          армия и вооружения


          «Уралвагонзавод» показал испытание танка Т-90 «утоплением» (видео)

          высокий спрос


          Россиян предупредили о резком росте цен на отдых в Турции

          «простые невинные люди»


          Эксперт оценил полет украинских Су-25 на сверхнизкой высоте

          Видео

          контроль над морями


          Страны НАТО решили создать беспилотники для борьбы с российскими подлодками

          армия и вооружение


          Американцы сравнили российские истребители

          обеспечение золотом


          Рублю предлагают повторить историю американского доллара

          «вы что творите?»


          Зачем Трамп разрывает исторический договор между Россией и США

          москитный флот


          Помогут ли ВМС Украины старые американские фрегаты

          «либеральный террор»


          Андрей Бабицкий: Мы исчерпали лимит соблазна, когда едва не лишились Родины

          «На нашей стороне Бог»


          Егор Холмогоров: Если мы порвали с главным православным патриархом мира, мы теперь не православные?

          «в россии новая игра»


          Игорь Мальцев: Не только новые аэропорты, но и аттракцион для всей страны

          на ваш взгляд


          Верите ли вы, что после смерти вас ждет:

          Путин объяснил, почему Севастополь никогда не был украинским

             22 октября 2018, 17:20
          Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Президент России Владимир Путин заявил, что в 1954 году, передавая Крым Украине, про Севастополь «просто забыли», поэтому де-юре он всегда был в составе России.

          «Он был городом центрального подчинения, и даже при передаче – незаконной передаче – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР», – передает слова Путина ТАСС.

          Он пояснил, то решение о передаче Крыма принималось президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, и потом утверждалось президиумом Верховного Совета СССР. В то же время по закону нужно было «утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР».

          «Но даже при этом незаконном, по сути, процессе, про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России», – заявил Путин.

          На прошлой неделе Путин объяснял, почему Крым стал российским – по его словам, люди сами пришли на референдум и проголосовали.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............