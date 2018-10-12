Путин объяснил, почему Севастополь никогда не был украинским

Президент России Владимир Путин заявил, что в 1954 году, передавая Крым Украине, про Севастополь «просто забыли», поэтому де-юре он всегда был в составе России.

«Он был городом центрального подчинения, и даже при передаче – незаконной передаче – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР», – передает слова Путина ТАСС.

Он пояснил, то решение о передаче Крыма принималось президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, и потом утверждалось президиумом Верховного Совета СССР. В то же время по закону нужно было «утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР».

«Но даже при этом незаконном, по сути, процессе, про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России», – заявил Путин.

На прошлой неделе Путин объяснял, почему Крым стал российским – по его словам, люди сами пришли на референдум и проголосовали.