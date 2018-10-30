Фигуристка Туктамышева рассказала, почему ей «женщины пишут гадости»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о крайне негативной реакции некоторых болельщиков на элемент с раздеванием в ходе ее показательного номера.

«Я к этому готова, переживу абсолютно спокойно. Иногда это даже забавно, когда пишут гадости, особенно женщины. Они мне возмущенно говорят, чтобы я оделась», – сказала она RT.

Туктамышева отметила, что не отвечает на такие сообщения, но может поставить лайк под какой-либо из подобных записей.

Фигуристка заметила, что людям свойственна негативная реакция на что-то новое и эпатажное в спорте. «У нас любят стабильность, чтобы все было, как всегда», – сказала она, добавив, что люди пользуются поводами кого-то оскорбить.

«Тех, которым я нравлюсь и которые знают меня настоящую, намного больше», – добавила спортсменка.

Напомним, фигуристы поддержали Елизавету Туктамышеву, раздевшуюся во время показательного выступления на Гран-при в Канаде.

Ранее Туктамышева называла такой шаг мерами по «возвращению мужчин в фигурное катание».