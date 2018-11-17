МЧС опровергло данные о локализации пожара на НПЗ в Москве

МЧС не подтверждает информацию о локализации пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Капотне, сообщили в главном управлении ведомства по Москве.

В ГУ МЧС указали, что «пожар пока не локализован», передает ТАСС.

«Происходит загорание печи установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов», – добавили в ведомстве.

Пострадавших в результате пожара на заводе нет.

В качестве причины возгорания рассматривается нарушение технологического процесса, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Другая версия – неосторожное обращение с огнем.

Ранее Минэнерго сообщило о локализации пожара на НПЗ в Москве.