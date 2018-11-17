Пожар на НПЗ в Москве локализовали

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Москве локализован, сообщает Минэнерго.

В сообщении министерства указывается, что к месту ЧП была отправлена «лаборатория УМЛК для замера ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе». В 8.20 мск пожар локализовали, «проводится поливка», передает РИА «Новости».

Отмечается, что угрозы населению и экологии из-за возгорания на НПЗ отсутствуют, «жертв и пострадавших нет».

Тем временем источник в штабе пожаротушения сообщает, что номер сложности пожара «повышен со второго до третьего», передает ТАСС.

Напомним, на НПЗ в Капотне зафиксированы два очага горения.