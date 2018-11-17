Экс-директора ФБР обязали дать показания против Клинтон

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США решил направить повестки бывшему директору ФБР Джеймсу Коми и экс-генпрокурору Лоретте Линч с требованием дать показания по делу о нарушении экс-госсекретарем Хиллари Клинтон правил ведения служебной переписки, сообщила телекомпания CNN.

По сведениям источников телеканала, юридический комитет Палаты представителей, которая пока еще находится под контролем республиканцев, уже в ближайшее время планирует вызвать Коми и Линч для дачи показаний в закрытом режиме, передает ТАСС.

Телекомпания отмечает, что ранее Коми отклонял предложения добровольно выступить в Конгрессе в закрытом режиме с показаниями о нарушениях ФБР при проведении разбирательства в связи с «почтовым скандалом» Клинтон.

Предполагается, что Коми даст показания через две недели, а Линч – в начале декабря.

В январе контроль над Палатой представителей перейдет к демократам, получившим в ней большинство мест по итогам промежуточных выборов, состоявшихся в США 6 ноября.

Напомним, в июне минюст США признал нарушения экс-директора ФБР при расследовании «дела Клинтон».

В бытность госсекретарем США Хиллари Клинтон вела служебную переписку через личную пчту, что стало причиной расследования ФБР. Однако в 2016 году, за день до начала президентских выборов в США ФБР заявило об отсутствии оснований для преследования Клинтон. В связи с этим Трамп обвинил экс-главу ФБР Джеймса Коми в выгораживании Клинтон.