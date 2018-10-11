Первый после аварии «Союз» запущен с Байконура

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» запущена с космодрома Байконур.

Роскосмос ведет прямую трансляцию запуска в соцсетях.

На МКС отправлены топливо, продукты, вода и другие грузы, необходимые для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

Полет к станции должен занять двое суток.

Планируется, что пилотируемая экспедиция отправится на МКС 3 декабря. После аварии 11 октября это будет первый экипаж, отправившийся на станцию.