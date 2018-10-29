На Винокура подали в суд за огромный долг по коммуналке

Российского артиста Владимира Винокура обвиняют в неуплате коммунальных услуг на сумму 1,65 млн рублей.

ГБУ «Жилищник района Арбат» подал в суд иск против артиста Владимира Винокура и еще 14 дольщиков. Поводом для судебной тяжбы стала систематическая неуплата коммунальных услуг за подвальное помещение, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника сумма долга составляет 1,65 млн рублей.

Владимир Винокур вошел в тройку самых популярных юмористов, по результатам очередного опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).