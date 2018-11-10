Поговорившую с Путиным блогершу признали самой сексуальной женщиной года

Блогер из Челябинска Наталья Краснова, которой в июне во время прямой линии сделал комплимент президент Владимир Путин, заняла первую строчку рейтинга самых сексуальных россиянок по версии мужского журнала MAXIM.

Всего в список вошли 100 девушек со всей России. В основном это представительницы шоу-бизнеса. За Краснову проголосовали больше 9 тыс. читателей.

В пятерку также вошли модель Ирина Шейк, телеведущая Настя Ивлеева, певица Вера Брежнева и актриса Наталья Рудова.

Наталья Краснова закончила Челябинский государственный педагогический университет по специальности учитель начальных классов и английского языка. Она известный челябинский блогер, на ее аккаунт в Instagram подписаны более 2,1 млн человек. Также она участница проекта «ComedyБатл», «Смех без правил», «Не спать» на ТНТ.

Сама Краснова прежде говорила РИА «Новости», что секрет ее красоты – в том, что она счастлива. Она рассказала, что воспитывает двоих сыновей одна. «Я работаю в школе педагогом-организатором для души. Но деньги зарабатываю блогерством», – пояснила Краснова.