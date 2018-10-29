Аксенов подверг резкой критике резолюцию генассамблеи ООН по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал принятый комитетом генассамблеи ООН проект резолюции по нарушению прав человека на полуострове, заявив о лицемерии и фальши так называемой заботы о крымчанах на фоне событий на Украине.

Аксенов написал в Facebook, что «особенно лицемерно фальшивая забота о правах крымчан выглядит на фоне событий на Украине, где идет гражданская война, где похищают людей, убивают и бросают в тюрьмы инакомыслящих», а президент страны Петр Порошенко «открыто поддерживает гонения на крупнейшую религиозную конфессию страны и позволяет себе публичные высказывания, которые разжигают религиозную рознь».

Потому глава Крыма считает, «что, принимая политически мотивированные резолюции, ГА ООН подрывает свой авторитет, оскорбляет крымчан и подталкивает киевский режим к совершению новых преступлений».

Кроме того, такие резолюции «не отражают реального положения дел на полуострове и транслируют пропагандистские мифы, придуманные в Киеве и Вашингтоне». Авторы документа и вовсе «откровенно игнорируют» мнение крымчан.

Аксенов напомнил, что в Крым неоднократно приглашались представители ГА ООН, ОБСЕ, Европарламента «и других международных организаций», чтобы «на месте разобраться в том, что на самом деле происходит в регионе, и дать объективную оценку ситуации».

Но «вместо ответа мы снова получили очередную порцию пропаганды и голословных обвинений».

«Тем не менее наше приглашение остается в силе», – заявил глава региона.

Аксенов подчеркнул, что народы полуострова сделали свой выбор свободно и осознанно, в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права, и «в мире это понимают, о чем свидетельствует и результат голосования: большинство государств резолюцию не поддержали».

Напомним, третий комитет генассамблеи ООН принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы существующие на территории Крыма нарушения прав человека и «незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления» в регионе.

Документ в 2018 году поддержали 67 делегаций, то есть на три меньше, чем в 2017 году. Против него проголосовали 26 делегаций, включая Россию, Белоруссию, Китай, Индию, Сербию, Сирию и ЮАР. 87 стран воздержались.