Россиян предупредили о вспышке опасной болезни в США

В США зафиксированы случаи заболевания сальмонеллезом, что стоит учитывать при планировании поездок, предупредили в Роспотребнадзоре.

По данным центра по контролю за заболеваниями США (CDC), в 29 штатах зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией, причиной которых является возбудитель сальмонеллеза, сообщили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в 22 штатах США к концу октября сальмонеллезом заболели 120 человек.

В Роспотребнадзоре отметили, что в первом случае люди заболели из-за полуфабрикатов из мяса кур, во втором – из-за говяжьего фарша фирмы JBS Tolleson. Более 2,9 млн килограммов этого продукта изъяли из торговой сети.

«Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок», – сообщили в ведомстве.

Вспышка сальмонеллеза произошла в январе 2017 года во многих странах Европы. Причиной стали куриные яйца из Польши.