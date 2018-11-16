Нефть подорожала на ожиданиях сокращения добычи странами ОПЕК

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром растут на фоне ожиданий сокращения объемов добычи сырья странами ОПЕК.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,84% – до 67,17 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,74%, составив 56,88 доллара за баррель, передает РИА «Новости».