Появились данные о готовности США о готовности выслать проповедника Гюлена

Белый дом изучает возможность высылки из США турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает одним из организаторов попытки госпереворота и выдачи которого требует от Вашингтона, сообщает NBC.

Телеканал со ссылкой на источники сообщает, что подобный шаг готовится ради снижения градуса требований Турции по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, передает РИА «Новости».

Источники утверждают, что ФБР и минюст США должны заново открыть дело об экстрадиции Гюлена, министерству внутренней безопасности поручено предоставить данные о правовом статусе его пребывания в США.

В апреле в США заявляли, что будут принимать какое бы то ни было решение об экстрадиции Гюлена на основе фактов и в соответствии с законодательством США.

Гюлен считается одним из организаторов попытки госпереворота. Также турецкий суд выдал ордер на его арест по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова.

Турция требует экстрадиции его из США, обвиняя Вашингтон в поддержке его организации FETO, которую Анкара считает террористической.