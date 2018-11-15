В Челябинской области произошло третье за осень землетрясение

В Катав-Ивановском районе Челябинской области 15 ноября произошло уже третье землетрясение с начала осени, сообщил представитель пресс-службы МЧС по Челябинской области Михаил Юрин.

Подземные толчки магнитудой в 4,4 балла зафиксировали в 12.48 по местному времени (10.48 мск). Глубина залегания составила 10 километров. Эпицентр землетрясения находился на 21 километр юго-западнее Катав-Ивановска, пишет Ura.ru.

«По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Более 50 звонков поступило от жителей. Началась проверка на предмет повреждений социально важных объектов», – рассказали в ведомстве.

В данный момент специальная группа проверяет на повреждения объекты инфраструктуры и жилые дома, попавшие в зону действия землетрясения.

В Катав-Ивановском районе это уже третье землетрясение с начала осени. Первое (с магнитудой в 5,9 баллов) произошло в ночь на 5 сентября. Больше всего в результате толчков пострадала больница: на стенах здания пошли трещины, а из окон вылетели стекла. Также трещины появились в стенах жилых домов. В Екатеринбурге землетрясение ощущалось как пятибалльное. Отголоски стихии ощутили на себе жители Ингушетии, Азербайджана, Турции, Греции и Италии.

Землетрясение в этом же районе повторилось 29 сентября.