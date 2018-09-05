На Урале сообщили о новом подземном толчке

Взгляд
5 сентября, среда  |  Последнее обновление — 10:59  |  vz.ru
Разделы

Новая политика Центробанка скажется на рубле и инфляции

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Мягкая монетарная политика Банка России, которая вызвала существенное снижение кредитных ставок и едва ли не потребительский бум, может скоро закончиться. ЦБ задумался о том, чтобы снова начать поднимать ключевую ставку ради сохранения низкой инфляции и поддержки слабеющего рубля. Как скоро это произойдет и какие будет иметь последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Как России относиться к бегству жителей с Украины

Все больше жителей Украины вынуждены уехжать заграницу - сначала на заработки.Фото: Stanislav Belousov/Reuters
Украина переживает демографическую катастрофу, и это признают сами киевские власти. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежегодно из незалежной «выезжает примерно миллион украинцев». Казалось бы, нам должно быть только выгодно то, что Украину покидает ее население – в том числе переезжая в Россию. Однако так ли это на самом деле? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем российской армии понадобился конвертоплан

Пока в России выпускают только гражданские конвертопланы-беспилотники, но через 5 лет ожидаются и военныеФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Российский ВПК попытается догнать Америку в одном из слабых своих направлений: анонсировано создание российского конвертоплана – гибрида самолета и вертолета. В США такая техника летает давно, у нас в стране схожие проекты угасли вместе с СССР. Какие возможности способна дать подобная машина российской армии? Подробности...
Перейти а раздел…

Взаимодействие с Путиным по Сирии открывает большие перспективы для Макрона

С момента избрания Макрон вел себя уважительно по отношению к ПутинуФото: Михаил Метцель/ТАСС
«У Макрона складывается механизм ведения дел с Путиным на нормальной дипломатической основе. Если Макрон хочет сравняться с Меркель, то достичь этого можно только в отношениях с Россией», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Наталия Нарочницкая. По ее мнению, Макрон вполне мог бы вскоре заключить с Путиным сделку – например, по Сирии. Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Как сделать Дальний Восток своим для России

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеы ВЗГЛЯД
Сегодня фраза Ленина «Владивосток далеко, но город-то нашенский», по наблюдению писателя Авченко, изменила полярность – «Город-то нашенский, но далеко». Нужно приблизить. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Давай, Бабченко! Составляй списочек

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Да, это чьи-то дети и мужья. Но эти ребята пришли к успеху на разжигании ненависти и так просто рот не закроют. На всю страну их несколько сотен. Но для списка достаточно нескольких десятков. Подробности...

«Русскость» создается на рубежах империи

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Это не про расизм, не про проценты крови, не про «татарского прадедушку». Это про принадлежность к политическому сообществу, к культуре. Это про русских в Париже в 1814-м и в Берлине в 1945-м. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
    Перейти а раздел…

    Иосиф Кобзон: Меня можно отправить в могилу, но не вычеркнуть из биографии страны

    Трамп подталкивает Европу дружить с Путиным

    Как продажа «дворцов» Пенсионного фонда и налог на богатство помогут пенсионерам?

      Перейти а раздел…

      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

      Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиков
      Подробности...

      Возможные претенденты на пост главы ДНР после гибели Захарченко

      В ДНР после гибели Александра Захарченко возник кризис власти. Кроме врио главы Дмитрия Трапезникова сразу несколько человек могут претендовать на этот пост. Одним из них слывет бывший секретарь Совбеза Александр Ходаковский, который после ухода в оппозицию не скрывал своих амбиций
      Подробности...

      В Москве умер певец и политик Иосиф Кобзон

      На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Последние 13 лет он боролся с раком. В СМИ регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста, в июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп прокомментировал сообщения о приказе убить Асада
          Россия указала на ложь Британии о выводах ОЗХОВ России на 40% сократилось потребление алкоголяМэр Днепра отказался запрещать российские песниУ подозреваемого в убийстве полицейского на «Курской» нашли серьезные улики
          Эксперты призвали не считать явку показателем легитимности выборовИндия отказалась производить автоматы вместе с РоссиейВ Раде предупредили о последствиях разрыва договора о дружбе с РоссиейЛавров назвал главное достижение Хиллари Клинтон
          Постпред США при ООН обвинила Россию и Китай в создании проблемГреция предложила США свои военные базыНежелающих выбирать татарский язык родителей предложили поставить на колениБританскому флоту предсказали катастрофу

          Главная тема


          Взаимодействие с Путиным по Сирии открывает большие перспективы для Макрона

          брак РКК «Энергия»


          Выяснилось, когда просверлили дырку в «Союзе»

          российский миллиардер


          Абрамович принял меры против санкций США

          «проблемные вопросы»


          Минск пообещал «острый разговор» Лукашенко с Путиным

          террористический акт


          Захарченко взорвали с помощью Чебурашки

          политическая демагогия


          Украина заявила претензии на донских казаков

          «Большая игра»


          Лавров обвинил США в манипулировании долларом

          «триумфальный момент»


          Напарник Армстронга «дополнил» оскорбивший американцев фильм о высадке на Луне

          международная безопасность


          США объявили о попытках России и Китая создать новый миропорядок

          церковный ракол


          Сергей Худиев: Что же произошло на самом деле и почему этот Томос так важен?

          «миссионерская позиция»


          Андрей Тесля: Говоря о патриотическом воспитании – говорят обычно на самом деле об имитации

          Миграционный кризис


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Макрону пока не особенно удалось убедить датчан в том, что их нет

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию?

          На Урале сообщили о новом подземном толчке

          5 сентября 2018, 10:14

          Текст: Алина Назарова

          Версия для печати

          Жители Катав-Ивановска Челябинской области сообщили, что почувствовали новый подземный толчок после сильного землетрясения в ночь на среду.

          Новые толчки были зафиксированы в Катав-Ивановске около 10.40 по местному времени (8.40 мск). «Только что, в 10.36, – опять толчок. Довольно-таки сильный», – пишут местные жители в соцсетях.

          По словам специалистом, новый подземный толчок, вероятно, является афтершоком. Афтершоки по интенсивности значительно меньше главного сейсмического удара. После сильных землетрясений могут продолжаться месяцами. Их количество и интенсивность со временем уменьшается.

          В связи с новым подземным толчком в городе были эвакуированы сотрудники и посетители здания местного отделения Пенсионного фонда, а также работники местной администрации. В школах, все же решивших начать рабочий день, в середине дня отменили занятия, в детских садах родителей попросили по возможности забрать детей домой, сообщает Chelyabinsk.ru.

          В городе введен режим ЧС, создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая будет объезжать и обследовать объекты, пострадавшие при землетрясении. В Единую диспетчерскую службу уже поступили сообщения о лопнувших печах и трещинах шириной 2-3 см в стенах домов. Власти сообщают, что газо- и водоснабжение работает в нормальном режиме. Прорыв на территории городской больницы устранен.

          Сотрудники сейсмологической лаборатории Института геофизики уральского отделения РАН пока воздерживаются от комментариев. Сказать точно, что вызвало подземные толчки, ученые смогут только в конце сентября.

          «Запись активности на стационарном посту сейсмологической станции есть. Ее данные будут взяты на следующей неделе. Анализ займет несколько недель. Без него мы не можем сказать, было ли это именно землетрясение и какого характера – это мог быть взрыв в карьере, природные подземные толчки или техногенные. Ясно будет только после подробного изучения данных», — сообщил научный сотрудник лаборатории Института геофизики уральского отделения РАН, кандидат технических наук Михаил Воскресенский.

          Тем временем последствия уральского землетрясения ощутили на себе жители Ингушетии, Азербайджана, Турции, Греции и Италии. В основном колебания прошли с магнитудой в среднем 2-2,5 балла, но в Ингушетии была зафиксирована магнитуда в 4 балла.

          Напомним, по данным МЧС, землетрясение магнитудой 5,9 ощущалось на территории 15 муниципальных образований Челябинской области и Башкирии. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров в 6,5 километра южнее населенного пункта Лемеза Катав-Ивановского района Челябинской области.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............