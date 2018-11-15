На Дальнем Востоке тысячи заготовщиков лома оказались на грани потери работы

Запрет на поставки черного лома в страны Азии привел к укреплению на Дальнем Востоке завода «Амурсталь», принадлежащего семье нового Хабаровского губернатора Сергея Фургала; без работы рискуют остаться 15 тыс. заготовщиков лома.

Уже четыре месяца на Дальнем Востоке запрещена продажа вторчермета за границу; сбыть его теперь можно единственному покупателю – заводу «Амурсталь», который принадлежит семье нового Хабаровского губернатора Сергея Фургала, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что предприятию удалось получить большие привилегии от государства.

«С одной стороны, идет помощь, реальная помощь заводу. С другой стороны, эта помощь оказывается за счет других семи тысяч работников, которые работают в ломозаготовительной отрасли. Нельзя делать добро за счет делания зла другой группе людей», – заявил директор НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевный.

Завод «Амурсталь» (до 2018-го – «Амурметалл») в течение нескольких лет был банкротом. Прошлым летом он попал в руки жены Сергея Фургала Ларисы Стародубовой – ей принадлежит 25% – и бывшего партнера по бизнесу и однопартийца Николая Мистрюкова.

Однако заготовители везли лом в Китай и Южную Корею из-за более высоких цен.

Тогда еще депутат Госдумы Сергей Фургал решил вступиться за бизнес супруги: экспортеров обвинили в сговоре и вредительстве – якобы по заданию азиатских партнеров они специально губят единственный электрометаллургический завод региона.

Такое обращение поступило в Минпромторг за подписью Фургала. При этом на «Амурстали» умолчали, что сами везут готовую продукцию в те же страны, а поставщикам сырья за это не платят.

«Это первая и единственная причина, почему им не везут металл: они должны всем все всегда, и никто не хочет везти металл. Они льют чушку. Чушку льют. Это самый дешевый передел. Гонят его как некий продукт. Они гонят тот же самый лом, но с наценкой. НДС возвращаете, господа?», – заявил заместитель гендиректора компании по переработке вторсырья Ринат Залиев.

Схема выглядела так: формальное руководство «Амурстали» написало письмо депутату Госдумы Фургалу с призывом помочь заводу; однако предприятие принадлежит семье, и выходит, что Фургал пишет сам себе. После обращение пересылается в Минпромторг. Параллельно такое же письмо направляет полпред президента на Дальнем Востоке Трутнев.

В Минпромторге начинают заседать комиссии, в середине июня запрет вступает в силу.

При этом Фургал заявляет металлургам на очередном собрании: «Я не могу сказать, что будет делать правительство. Честно, не могу сказать. Потому что у меня нет такой возможности – зайти в правительство и приказать им что-то сделать».

Подчеркивается, что лобби нового Хабаровского губернатора оказалось настолько сильным, что единственным органом, выступившим против единоличной привилегии скупать лом, оказалась Федеральная антимонопольная служба.

Под видом угроз экономической безопасности постановление было принято без обязательных общественных слушаний, о чем открыто просили в обращении.

«Постановление принято без экспертизы. Без отраслевой экспертизы, которой у многих чиновников просто нет. И получилось так, что, на наш взгляд, чиновники сами себя, к сожалению, подставили», – пояснил директор НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевный.

Вывозить лом в страны Азии теперь запрещается через все южные порты Дальнего Востока, связанные с железными дорогами. Осталась возможность делать это через Камчатку, Магадан, Сахалин и маленькие порты в Хабаровском крае, однако это слишком далеко и невыгодно.

«Эти девять пунктов не имеют подвода железнодорожных транспортных путей. И один из портов, до принятия постановления, вообще был закрыт», – сказала адвокат Людмила Сидорова.

Потому после принятия данного решения заготовители вынуждены везти лом на «Амурсталь».

При этом в декларации, которую нынешний губернатор подал в Центризбирком перед выборами, годовой доход Ларисы Стародубовой составлял 465 тыс. рублей. Центральная избирательная комиссия нашла и скрытые активы: например, два внедорожника, жилое здание.

По данным базы СПАРК, компании, учредителем или совладельцем которых выступает Стародубова, зарабатывают гораздо больше. «Торекс» – 3 млрд. рублей, «Торекс-Хабаровск» – 4 млрд, «Сталком» –303 млн. Все это – не считая «Амурстали».

Сам Фургал также не упомянул, что на момент выборов оставался учредителем ООО «Хабаровскметаллторг», «Дальпромснаб», «МИФ-ДВ» и «Алькума». Все, кроме последнего, заготавливают лом черного металла.

«Заработать можно по-разному, он сам начал зарабатывать еще до того, как пришел во власть. Но заработать очень большие деньги можно либо придя во власть, либо приведя туда кого-то из своих друзей. Если он пойдет по пути использования власти для приватизации всего, до чего можно дотянуться, то плохо будет быстро», – считает генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Указывается, что завод «Амурсталь» поставил в 2018 году в Азию 300 тыс. тонн продукции. До запрета на экспорт черного лома объем продаж остальных игроков рынка превышал 1,5 тыс. тонн. Ситуация угрожает безработицей 15 тыс. россиян.