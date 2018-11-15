Путин назвал вопросы, которые хотел бы обсудить с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин на встрече с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном заявил, что хотел бы встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине.

Путин выразил надежду, что «в ближайшее время на полях «двадцатки» нам удастся встретиться с председателем Си Цзинпином, поговорить и о стратегической стабильности, и по вопросам развития двусторонних отношений», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул важность встречи с Ли Кэцяном на полях Восточно-Азиатского саммита и саммита АСЕАН и добавил, что с Си Цзиньпином находится в постоянном контакте.

Владимир Путин попросил передать лидеру КНР наилучшие пожелания.

«Благодаря усилиям наших правительств, торгово-экономические связи развиваются заметными и впечатляющими темпами, создавая хорошую базу нашего особого стратегического партнерства», – сказал он.

В свою очередь Ли Кэцян передал российскому президенту искренний привет от Си Цзиньпина.

Премьер Госсовета КНР заявил, что Китай готов вместе с российскими партнерами общими усилиями реализовать достигнутые ранее договоренности, чтобы торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами достигло ожидаемых результатов.

«Выйдем в этом году на 100 млрд, да?», – сказал Путин.

На этом закончилась открытая для прессы часть встречи.

Ранее Россия и Китай договорились о совместных проектах в атомной энергетике, а также заключили три оружейных контракта.