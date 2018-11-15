Путин подтвердил решимость Японии заключить мирный договор

Президент Владимир Путин подтвердил, что переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ о возможности заключения мирного договора с Россией возобновлены.

«Вчера действительно в ходе нашей встречи премьер- министр сказал, что Япония готова была бы вернуться к обсуждению той проблемы на основе Декларации 1956 года», – цитирует Путина ТАСС.

Президент отметил, что это требует «отдельной, дополнительной, серьезной проработки», так как в самой декларации «далеко не все ясно».

Путин также отметил, что нынешняя ситуация сложилось на основе международно-правовых документов, закрепленных в результате работы после Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

«Тем не менее, как вы знаете, Япония ставит вопрос по-другому. Мы готовы с ними работать», – отметил он.

Напомним, в среду премьер Японии Синдзо Абэ после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сингапуре пообещал, что страны заключат мирный договор. Он также сообщал о намерении приехать в Россию в начале 2019 года.

Ранее стало известно, что Путин и Абэ договорились активизировать российско-японские переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года.