Абэ пообещал заключить мирный договор с Россией

Премьер Японии Синдзо Абэ после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сингапуре пообещал, что они заключат мирный договор между странами.

«Президент Путин и я разделяем решимость, что именно мы положим конец проблеме, которая оставалась неразрешенной в течение более 70 лет после войны», – передает слова Абэ Kyodo.

Премьер Японии добавил, что территориальный спор и вопрос заключения мирного договора будет решен «на основе выстроенного доверия». Он сообщил, что общался с Путиным только в присутствии переводчиков. Дискуссию он назвал «содержательной», передает ТАСС.

Абэ добавил, что собирается приехать в Россию в начале 2019 года.

Ранее сообщалось, что Путин и Абэ договорились активизировать российско-японские переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года. О том, что Токио хочет подтвердить Совместную декларацию СССР и Японии, в которой Москва якобы выражала готовность передать Японии острова Шикотан и Хабомаи в качестве жеста доброй воли, сообщали источники в субботу.

В конце октября Абэ также заявлял о намерении заключить мирный договор с Россией.