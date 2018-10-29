Названы две главные угрозы российской экономике

Колебания нефтяных цен и изменения потоков капитала на рынки являются источниками волатильности для российской экономики, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Набиуллина заявила на VIII Конгрессе финансистов Казахстана, что «новые риски постоянно появляются и нужно все время держать руку на пульсе». В данный момент она отмечает «два таких важных риска, два источника волатильности», и первый из них – «колебание цен на сырьевые товары, для России и Казахстана это, прежде всего, нефть и газ», передает ТАСС.

Вторым источником волатильности являются «изменения в потоках капитала на рынки, связанные, прежде всего, с нормализацией денежно-кредитной политики в развитых странах, а также с геополитическими факторами и внешнеторговыми ограничениями, количество которых в мире в последнее время резко возросло».

Глава регулятора отметила, что плавающий курс дает хорошие возможности для адаптации экономик к таким шокам. При сильных колебаниях цен можно столкнуться с сильной волатильностью курса, инфляции, а значит – и процентных ставок.

В этих случаях, по словам Набиуллиной, «недостаточно усилий одного центрального банка, нужны меры правительства, такие как бюджетные правила или их аналоги, которые создают буферы от внешних шоков, стабилизируют бюджетные расходы и, как следствие, экономику и валютный курс».

Она подчеркнула, что в случае шоков, связанных с потоками капитала, для стабилизации ситуации требуются дополнительные инструменты по поддержанию финансовой стабильности, среди которых приостановка валютных операций в рамках правила.

В России имеется «целый набор таких инструментов: это и автоматически включающиеся валютные свопы, это и аукционные инструменты предоставления валютного финансирования нашим банкам, это и временные регулятивные послабления для банков». Все они дают «время и необходимые ресурсы для адаптации финансовой системы».

Отмечается, что «после введения нового бюджетного правила таким инструментом в России стала приостановка валютных операций в рамках правила».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему дорогая нефть перестала помогать российской экономике.