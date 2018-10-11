Саратовский чиновник наказан за уборку свалки с помощью «фотошопа»

Чиновник в Саратовской области, отредактировавший в Adobe Photoshop фотографию со свалкой, был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия», сообщил глава Саратовского района Иван Бабошкин.

«Грубо говоря, на интерактивной карте свалок «Народного фронта» на самом деле такая свалка была указана. Специалист, который отвечал за эту работу, формально подошел, то есть в этих координатах свалки не было, и он не придумал ничего лучше, кроме как в эти координаты воткнуть абсолютно другую свалку, сделать фотошоп и таким образом отчитаться об успешно выполненной работе», – сообщил Бабошкин, передает «Взгляд-инфо».

Свалка была отмечена возле села Клещевка в Саратовском районе области, указывает издание. Редактированием фотографии занимался начальник районного отдела окружающей среды Василий Васильев.

Бабошкин добавил, что чиновника уволили после служебной проверки с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Ранее в Саратовской области уволили министра занятости, труда и миграции Наталью Соколову, заявившую, что 3,5 тыс. рублей достаточно, для того, чтобы прожить месяц неработающему пенсионеру.