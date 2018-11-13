Истребитель провезли по улицам подмосковного города

В Сеть попало видео, на котором в подмосковных Люберцах по однополосной улице едет истребитель МиГ-29, его тянет за собой трактор.

Видео в своем аккаунте Instagram разместил директор «Люберецкой управляющей компании» Александр Климанов.

По данным «РИАМО Люберцы», истребитель должны установить на постамент на территории пустыря. Климанов отметил, что МиГ-29 транспортируют в зону благоустройства рядом с несколькими жилыми домами.

Место для установки постамента было подобрано, исходя из исторических событий: в военное время именно там находился аэродром 16-го истребительного авиаполка.