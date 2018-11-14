В УПЦ прокомментировали встречу Порошенко с архиереями

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви архиепископ Климент (Вечеря) сообщил, что ему ничего не известно о встрече президента Украины Петра Порошенко с группой архиереев УПЦ.

«Мне об этой встрече ничего не известно, так как меня не приглашали на эту встречу. Я слышал о том, что там кто-то присутствовал из иерархов только из СМИ», – цитирует Климента РИА «Новости».

Он отметил, что УПЦ всегда открыта к диалогу с президентом, но в пределах закрепленной конституцией компетенции государства и церкви.

«Если этот диалог связан с решением вопроса будущего православной церкви, то безусловно, это компетенция церкви. И мы можем послушать то, что могут светские представители власти посоветовать нам в этом вопросе, но решение принимать церкви», – уточнил он.

Климент рассказал, что на соборе во вторник обсуждались вопросы, которые предлагалось поднять на встрече с президентом. «А почему не пришел Петр Порошенко – мне говорить сложно», – сказал он.

Он напомнил, что встреча должна была состояться по инициативе Порошенко, передает ТАСС.

По его предположению, Порошенко выдумал, что ждал представителей церкви в помещении «Украинского дома», чтобы не встречаться с епископатом и «не слышать тех вопросов, которые епископат обоснованно хочет задать президенту в контексте его последних заявлений».

Также он прокомментировал возможное предоставление томоса об автокефалии непосредственно предстоятелю канонической УПЦ митрополиту Онуфрию.

«Наша церковь осудила экспансию Константинополя и попытки отобрать каноническую территорию Украинской православной церкви. Такие действия являются антиканоническими и влекут целый ряд последствий, которые связаны не только с разрывом евхаристического общения, но и с восприятием Константинопольской патриархии как раскольнической организации», – сказал он.

Напомним, во вторник собор канонической УПЦ выступил против присоединения к автокефальной церкви и против смены названия, посчитав недопустимым вмешательство Константинополя в украинский вопрос.

Вместо встречи с епископатом УПЦ Порошенко инициировал встречу с архиереями и пригласил их в «Украинский дом». Собор епископов заявлял о готовности к встрече только на церковной территории.

Член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата Андрей Новиков заявлял, что иерархи УПЦ МП, решившие прийти на тайную встречу с Петром Порошенко, противопоставили себя церкви и выбрали украинский национализм.